УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Новый Бубка" установил исторический рекорд чемпионатов мира по легкой атлетике. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
726
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис выиграл финал чемпионата мира в помещении в польском Торуне с результатом 6,25 метра. 26-летний уроженец Лафейетта (штат Луизиана, США), стал первым человеком в истории, кто смог покорить на мировых первенствах планку на этой высоте.

Видео дня
Дюплантис начал выступление с высоты 5,50 метра и последовательно преодолел 5,85, 6,00, 6,10 и 6,15 с первых попыток. В решающий момент он также с первой попытки взял планку на 6,25, после чего отказался от дальнейших прыжков.

Второе место занял представитель Греции Эммануил Каралис, который оставался единственным соперником шведа на заключительных высотах.

По итогам турнира все призеры впервые в истории соревнований показали результат выше шести метров.

Для Дюплантиса эта победа стала очередным крупным достижением: в его активе семь титулов чемпиона мира, четыре победы на чемпионатах Европы и две олимпийских "золота". Ранее в марте 2026 года он установил мировой рекорд, преодолев 6,31 метра, что стало 15-м обновлением высшего достижения планеты в его карьере.

Спортсмен ранее объяснял свою мотивацию постепенного улучшения результатов: "Мне нужно улучшать многое, чтобы прыгнуть на один сантиметр выше. Это кажется небольшим, но на самом деле это много. Для меня один сантиметр означает, что я продолжаю прогрессировать".

Дюплантис сознательно увеличивал рекорд лишь на один сантиметр при каждой успешной попытке, повторяя стратегию украинца Сергея Бубки, который в 1980–1990-х годах также постепенно повышал планку, чтобы получать максимальные бонусы.

Первый рекорд швед установил в 2020 году в Риме, взяв 6,15 м и побив рекорд легендарного украинца Сергея Бубки, который продержался 26 лет.

За это Дюплантиса стали называть "новым Бубкой".

Спортсмен родился и вырос в Луизиане, выступает за Швецию, родину своей матери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe