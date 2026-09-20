"Новая любовница Путина" расплакалась после провального выступления за сборную России. Видео

Камила Валиева представила новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в Москве. После завершения выступления 20-летняя фигуристка не смогла сдержать эмоций и расплакалась на льду.

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Прокат оказался провальным для спортсменки. Во время исполнения программы Валиева допустила ряд ошибок на прыжковых элементах. На четверном тулупе, который является самым сложным элементом постановки, фигуристка сделала "бабочку" (сленговое слово, означающее ошибку при исполнении прыжка. – Ред.)

Также не удались двойной флип и заключительный сальхов, который получился только в два оборота. Чисто были выполнены тройной риттбергер, двойной аксель и тройной тулуп.

Новая программа поставлена французским хореографом Бенуа Ришо. В ее основу легли мотивы фильма "История, вдохновившая Гамлета", а музыкальным сопровождением стала композиция Макса Рихтера On The Nature of Daylight.

"Общая суть из фильма "История, вдохновившая Гамлета", "Амнет", что любая боль, которая у тебя случается в жизни, её можно преобразить в искусство, в новую любовь либо же в какое-то созидательное чувство. Я хочу, чтобы зрители обратили внимание в начале программы на пение птиц и почувствовали себя чуточку спокойнее вместе со мной", – сказала перед выходом на лед Валиева.

Она также отметила, что самым сложным элементом программы является четверной тулуп и выразила надежду на поддержку зрителей.

После завершения проката комментаторы трансляции связали ошибки спортсменки с отсутствием соревновательной практики. По их словам, длительный перерыв в выступлениях сказывается на уверенности фигуристки во время выхода на публику.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября, Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус Валиевой. Без этого допуска спортсменка не может участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой в декабре 2021 года. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус.

в феврале 2024-го Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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