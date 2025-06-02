Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность в том, что биатлонисты и лыжники из РФ лишены шансов выступить на Олимпийских играх 2026 года. Пропагандист, который в марте 2022 года вел Z-митинг в Лужниках, отметил, что представители страны-агрессокри отправятся в Милан малочисленной делегацией.

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Об этом Губерниев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Сотрудник подконтрольного Кремлю телеканала "Матч ТВ" назвал жесткой позицию Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении России, а также добавил, что о допуске россиян на турниры можно будет говорить только после окончания войны.

"Мы по-прежнему натыкаемся на стену от IBU. Эта стена, увы, по-прежнему крепка. Но сейчас первостепенны политика, переговоры и только после этого допуск российских спортсменов. На данный момент, я считаю, у наших биатлонистов ноль шансов на участие в Олимпийских играх 2026 года. Это касается и российских лыжников, и спортсменов из других видов. Если кто из россиян попадет на Олимпиаду, это будет делегация значительно меньше, чем та, которая поехала на Игры в Париже. Поедут единицы", – сказал Руберниев.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ей "жить не хочется после таких решений", комментируя вопрос допуска россиян к Олимпийским играм 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов со словами "у них там много украинцев" потребовал разогнать Международную федерацию хоккея (IIHF), которая отказала в допуске сборной России на ОИ-2026.

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