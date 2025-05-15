'Жить не хочется': в России поднялась новая волна истерики после отстранения от ОИ-2026

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) отказал российским спортивным и танцевальным парам в допуске к Олимпиаде-2026. Представительница РФ со словам "жить не хочется после таких решений" обвинила организацию в предвзятости к стране-агрессору.

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Об этом Тарасова заявила в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая Z-патриотка также призвала всех фигуристов из РФ бойкотировать Олимпийские игры в Милане в будущем году, так как им "выиграть не дадут".

"Такой отказ нашим дуэтам и парам говорит о том, что нам не дадут выиграть. Жить не хочется после таких решений. Так тяжело думать о справедливости выбора наших одиночников, я в целом от решения ISU на ноги встать не могу. Не ожидала этого. Я всегда говорила, что нам стоит ехать, но в нынешнем случае, когда мы не имеем возможности послать пары, дуэты и их тренеров… В такой ситуации говорю, что лично я бы 100% не участвовала. Не могу давить ни на чье мнение, но мое мнение такое, потому что выиграть никому не дадут", – сказала Тарасова.

Ранее чемпионка России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева демонстративно расплакалась на камеру после решения ISU отстранить россиян от отбора на ОИ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский призер и бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин назвал трансом свое состояние после решения ISU.

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