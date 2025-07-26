"Никто в истории бокса не способен на такое". Случившееся в бою Усика поразило экс-чемпиона мира. Видео
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Шеннон Бриггс признался, что был поражён тем, как Александр Усик проводит последние раунды боя. По словам 53-летнего американца, подобного в боксе ещё никто не делал.
В интервью First Round TV эксперт прокомментировал феноменальную форму украинца, отметив, что Усик до самого конца сохраняет темп, будто бой только начался.
"12-й раунд, а он бьёт, как в первом. Кто вообще так делает? Никто в истории бокса не был способен на такое. Теперь в боксе главное выносливость, не техника. Ты можешь быть умным и ловким первые 5–6 раундов, но если не выдержишь давления, ты проиграешь. А Усик не сдувается – он машина", – отметил Бриггс в интервью Secondsout.
Экс-чемпион также сравнил Усика с легендарным Эвандером Холифилдом, заявив, что даже американская икона не справилась бы с нынешней версией украинца.
Напомним, украинец стал первым в истории, кто дважды становился абсолютным чемпионом в эру четырёх поясов. После побед над Фьюри в мае и в реванше, Усик нокаутировал Дюбуа, вновь подтвердив статус сильнейшего.
Теперь он решает, продолжать ли карьеру — либо защищать титулы в бою с Джозефом Паркером, либо неожиданно дебютировать в ММА против блогера Джейка Пола.
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