'Никто не может забыть': в России отреагировали на камбэк Кличко и назвали непроходимого соперника для украинца

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Григорий Дрозд выразил уверенность в том, что Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) точно проиграет в потенциальном поединке против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). При этом об умениях украинца известно всем, однако его нынешняя форма вызывает вопрос.

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Об этом Дрозд заявил в интервью порталу mma.metaratings.ru. При этом россиянин согласился с тем, что по своему уровню Дюбуа не дотягивает до Кличко, однако в его пользу говорят молодость и сильный удар, которым, в частности. он нокаутировал соотечественника Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

"Разово в возвращение Кличко верю. Огромный инфоповод с точки зрения бизнеса и больших гонораров. Пробудет ли он в боксе год-два? Нет. Уровень Владимира Кличко все знают. Но мы не можем понять, в какой форме он сейчас. Это все гадание на кофейной гуще. Никто не может забыть его навыков и заслуг. Но я точно знаю, что Дюбуа сегодня на мегаподъеме: эмоциональном и физическом. Поэтому я бы так уверенно не говорил о победе Кличко. Да, корявенький и, наверное, далеко от Владимира, но если он попадает, это будет последний бой в карьере Кличко", – сказал Дрозд.

Ранее стал известен боксер, с которым украинец может выйти в ринг – его он уже побеждал в 2014 году. Кличко провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Джошуа. До этого он уступил единогласным решением судей Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО). Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Отметим, что промоутер Александра Усика (23-0, 14 КО) Александр Красюк также назвал невозможным поединок его клиента против Владимира. Это не помешало болельщикам назвать своего победителя боя Усик – Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко откровенно рассказал, что с ним произошло во время боя с Энтони Джошуа.

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