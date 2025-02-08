'Я должен сказать...' Кличко впервые сделал признание о случившемся в бою с Джошуа

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) дал большое интервью изданию The Ring, где вспомнил свой бой с Энтони Джошуа. Украинец ответил на вопрос интервьюера, сколько раз он пересматривал ту схватку и думал: "Черт, надо было сделать вот так"?

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В апреле 2017 года на переполненном стадионе "Уэмбли" в Лондоне Джошуа остановил украинца в 11-м раунде. По итогам 2017 года этот поединок был признан "Боем года" по версии The Ring. У Кличко-младшего поинтересовались, есть ли у него сожаления по поводу хода схватки или он считает, что сделал все, что мог

"Я был настолько уверен в себе, не сомневался ни на секунду, что могу проиграть, потому что у меня было больше опыта, я знал, что делать. Но я должен сказать, что тогда чему-то научился. В боксе есть такое выражение — "не твоя ночь". Не твое время, как бы там ни было. Я вынес из этого урок, потому что не ожидал проиграть тот бой. Я был буквально одержим победой и даже не допускал сомнений. Но случилось то, что случилось. Жаловаться не на что, объяснять тоже особо нечего. Конечно, можно сказать: "Надо было сделать так или иначе", но иногда все складывается так, как складывается, и у этого есть свои причины", – сделал признание легендарный украинец.

После поражения ходили серьезные разговоры о реванше.

"Да, он был прописан в контракте. Конечно, у нас был пункт о реванше. В то время мне нужно было принять множество решений, и я не могу рассказать обо всем, что происходило за кулисами. Но тогда это было правильное решение. А понять, насколько оно верное, можно только спустя время, оглянувшись назад. В тот момент это было верным выбором", – добавил Кличко.

Подытоживая сказанное Владимир сделал вывод, что доволен тем, как все сложилось: "Потому что, когда закрывается одна дверь, открываются другие. И это было очень важно в моей жизни — не только в боксе, но и в жизни в целом".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кличко намекнул на то, что действительно рассматривает возможность возобновить карьеру. 48-летний спортсмен не стал скрывать, что хотел бы вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который завоевал титул чемпиона мира в возрасте 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера в 1994 году.

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