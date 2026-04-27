Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выразил нелепое мнение о том, что легендарный Андрей Шевченко не имеет авторитета в спорте. В частности, функционер из страны-агрессорки попытался доказать, что критика главой нашей федерации рассмотрения вопроса о возвращении РФ в международные турниры не оказывает никакого влияния.

Об этом Митрофанов заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что в кулуарах Международной федерации футбола (ФИФА) идет активная проработка плана по допуску российских команд в различные соревнования.

"Он может много говорить. На мой взгляд, никакого влияния в ФИФА он не имеет. От Шевченко здесь ничего не зависит. Обсуждение нашего возвращения сейчас идет. Есть работа и ощущения. Давайте ждать решения, которые будут. Мы надеемся на ближайшее решение для начала Международного олимпийского комитета, давайте подождем. У них есть рекомендация по юношеским командам, а есть решение по общему отстранению всех команд и спортсменов от соревнований", – сказал Митрофанов.

Ранее СМИ выяснили, что идея о возвращении россиян в турниры не будет рассматривать в ближайшее время из-за жесткой позиции европейцев в ФИФА.

