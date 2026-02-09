'Пока сохраняется': Шевченко ответил на призыв президента ФИФА вернуть россиян в мировой футбол

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступает категорически против возвращения российских команд в международные соревнования, пока страна-агрессорка ведет захватническую войну. При этом заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о необходимости допуска представителей РФ пока является лишь частным мнением.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент УАФ Андрей Шевченко, информирует официальный сайт организации. По словам легендарного форварда, ФИФА на сегодняшний день не рассматривает вопрос снятия санкций с россиян, а сам он планирует встречу с Инфантино.

"Пока идет война, мы категорически против возвращения россиян в футбол. За эти дни состоялась коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях. Сейчас совет ФИФА не рассматривает вопрос возвращения россиян – эту информацию также обнародовали европейские СМИ. Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно донести информацию о войне в Украине и нашу позицию. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохраняется, возвращение россиян к соревнованиям не рассматривается", – сказал Шевченко.

Ранее СМИ выяснили, что идея о возвращении россиян в турниры не будет рассматривать в ближайшее время из-за жесткой позиции европейцев в ФИФА.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко высказался в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. Своими словами дипломат довел до припадка российскую олимпийскую чемпионку Светлану Журову.

