В 'Реале' возникла катастрофа после случившегося с вратарем сборной Украины

Мадридский "Реал" столкнулся с катастрофическими проблемами на вратарской позиции перед ближайшими матчами Примеры и Лиги чемпионов. Основные голкиперы команды бельгиец Тибо Куртуа и украинец Андрей Лунин не могут тренироваться из-за различных повреждений.

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Наш соотечественник получил травму в поединке против "Леганеса" на минувших выходных, подменяя конкурента, напоминает Relevo. Куртуа продолжает восстанавливаться после того, как почувствовал боли в колене, отыграв против украинцев за национальную сборную в Лиге наций еще 20 марта.

Оба вратаря делают все, чтобы вернуться в общую группу, однако тренерский штаб Карло Анчелотти даже не рассматривает участие бельгийца в матче с "Валенсией" 5 апреля. Лунин рискует пропустить до четырех недель, но, возможно, ему придется выйти в субботу на уколах.

В то же время наиболее реальным выглядит дебют за "сливочных" 19-летнего Франа Гонсалеса. Причем его выход вероятен не только в поединке чемпионата Испании, но в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом", который состоится уже во вторник, 8 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, украинец Андрей Лунин вышел в составе "Реала" на матч Кубка Испании и пропустил два нелепых гола, а сама игра завершилась со счетом 4:4.

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