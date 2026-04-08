'Ничего не изменилось': россиянин, который с треском проиграл Усику, оценил украинца

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) не увидел изменений в действиях Александра Усика (24-0, 15 КО) на ринге после его перехода в королевский дивизион. Россиянин, который разгромно проиграл нашему соотечественнику в 2018 году, отметил, что украинец сохранил свои резкость и скорость.

Такое мнение Гассиев выразил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. По его словам, Усику сильно помогает отличная любительская школа, главным результатом которой стало чемпионство Олимпиады в Лондоне-2012, а также его невероятные умения ставить соперников в тупик.

"Что делает Усика одним из лучших в мире? Во-первых, он олимпийский чемпион. У него было много любительских боев, хорошая боксерская школа, большой опыт. У него хорошие ноги, хорошая реакция, хорошая скорость, и у него есть все, чтобы стать лучшим боксером. Он – великий чемпион. После его перехода в супертяжелый вес в нем ничего не изменилось. Вес просто не имеет значения. Неважно, насколько он большой, насколько сильный, сколько весит, важно, что у него в голове и сердце", – сказал Гассиев.

До этого россиянин высмеял поединок Усика против Рико Верхувена (1-0, 1 КО). Кроме того, тренер Гассиева Виталий Сланов потребовал от украинца освободить чемпионские пояса.

