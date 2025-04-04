'Ни за что дисквалифицировали': в российском фигурном катании назвали мерзостью отстранение РФ

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась отстранением российских спортсменов от международных турниров. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина цинично добавила, что для подобных санкций якобы не было никаких предпосылок.

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Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Ярая Z-патриотка назвала мерзостью отсутствие приглашения фигуристов на чемпионаты мира и Европы, а также сокращение квоты команды из страны-агрессорки на Олимпиаде-2026.

"Мы командой сейчас нигде не выступаем, ни на Европе, ни на мире. Ужасно. Это ужасно. Ни за что дисквалифицировали. Не имеют права, потому что спорт и политика, как они говорят, не одно и то же. И что политика не влияет на спорт. Это неправда. Просто хотели нас отстранить, потому что мы все время выигрываем, и отстранили. А сейчас допустили до Олимпийских игр. По одному человеку. Почему? Что за мерзость такая? Почему так несправедливо? И нет приглашения на следующий год еще ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира", – сказала Тарасова.

Ранее эта россиянка назвала преступлением против РФ отстранение фигуристов из страны-агрессорки от международных соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, Татьяна Тарасова в истерике назвала "несправедливостью по отношению к русским" допуск атлетов из РФ в усеченной квоте.

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