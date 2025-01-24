'Воровство': в фигурном катании РФ пожаловались на 'несправедливость по отношению к русским'

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась условиями допуска российских спортсменов к международным турнирам. Представительница РФ лицемерно назвало воровством сокращение квоты команды из страны-агрессорки до одного атлета в каждом виде программы.

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Об этом Тарасова заявила в комментарии порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина сделала вид, что не понимает причин отстранения россиян от турниров, повторив традиционные пропагандистские нарративы о так называемой политизации спорта.

"Еще раз хочу сказать: я не понимаю нашего отстранения. Политика не идет вместе со спортом. А еще больше непонятно, почему нас не восстанавливают. Нам нужно везде будет завоевывать возможность участвовать. Раньше у нас в каждом виде было по три человека, а теперь, когда допустят – по одному. Это колоссальное воровство. Одного легче сломить, у одного легче выиграть. Но мы будем стараться. Это все большая несправедливость по отношению к русским, которые на протяжении десятилетий были лучшими во всех видах и вели фигурное катание вперед и вверх. Просто слов нет", – сказала Тарасова.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил России по одной квоте в нейтральном статусе на каждый вид фигурного катания на Олимпиаде-2026. Сама Тарасова заявляла, что россиян "привыкли наказывать ни за что".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Международный олимпийский комитет (МОК) официально лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали Пекина-2022 из-за допинга Камилы Валиевой.

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