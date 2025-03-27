Международный союз конькобежцев (ISU) совершила настоящее преступлением, отстранив от своих соревнований и других турниров российских спортсменов. В отношении представителей страны-агрессорки якобы были приняты несправедливые санкции, которые лишили атлетов их карьер.

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Такое лицемерное и абсурдное мнение в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" выразили известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также пожаловалась на усеченные квоты для россиян в отборе к Олимпийским играм-2026.

"Мы лишены возможности выступать на международных турнирах по причинам, которые известны только ISU, наши выдающиеся спортсмены не могут себя показать из‑за этого. На Олимпиаде может быть только по одному участнику в каждом виде, это ужасное ограничение. Мы, конечно, поборемся, но то, что ISU сделал с нашим спортом – просто преступление", – сказала Тарасова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев нелепо возмутился словами украино-американского фигуристка Вадима Колесника, который призвал не допустить возвращения россиян в международные турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, Татьяна Тарасова в истерике назвала "несправедливостью по отношению к русским" допуск атлетов из РФ в усеченной квоте.

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