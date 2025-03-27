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"Мы лишены": в РФ назвали отстранение фигуристов преступлением против России

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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'Мы лишены': в РФ назвали отстранение фигуристов преступлением против России

Международный союз конькобежцев (ISU) совершила настоящее преступлением, отстранив от своих соревнований и других турниров российских спортсменов. В отношении представителей страны-агрессорки якобы были приняты несправедливые санкции, которые лишили атлетов их карьер.

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Такое лицемерное и абсурдное мнение в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" выразили известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также пожаловалась на усеченные квоты для россиян в отборе к Олимпийским играм-2026.

"Мы лишены": в РФ назвали отстранение фигуристов преступлением против России
"Мы лишены": в РФ назвали отстранение фигуристов преступлением против России

"Мы лишены возможности выступать на международных турнирах по причинам, которые известны только ISU, наши выдающиеся спортсмены не могут себя показать из‑за этого. На Олимпиаде может быть только по одному участнику в каждом виде, это ужасное ограничение. Мы, конечно, поборемся, но то, что ISU сделал с нашим спортом – просто преступление", – сказала Тарасова.

"Мы лишены": в РФ назвали отстранение фигуристов преступлением против России

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев нелепо возмутился словами украино-американского фигуристка Вадима Колесника, который призвал не допустить возвращения россиян в международные турниры.

"Мы лишены": в РФ назвали отстранение фигуристов преступлением против России

Как сообщал OBOZ.UA, Татьяна Тарасова в истерике назвала "несправедливостью по отношению к русским" допуск атлетов из РФ в усеченной квоте.

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