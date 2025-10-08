'Ни один платный украинский тролль не придумает такого'. Инициатива Госдумы вызвала агонию у российских болельщиков

Высказывание депутатки Госдумы РФ Светланы Журовой о запрете продажи водки на футбольных матчах вызвало бурю насмешек и раздражения среди российских болельщиков. Олимпийская чемпионка предложила не допускать крепкий алкоголь на трибуны, заявив, что им "будут заливать горечь поражения любимой команды", что якобы приведёт к беспорядкам.

При этом Журова допустила возможность продажи пива, напомнив о "положительном опыте" ЧМ-2018.

Местная интернет-аудитория встретила эти рассуждения в штыки. В комментариях россияне устроили настоящий разгром своей соотечественнице, подчеркнув, что их депутаты умудряются выставлять Россию в таком свете, что "никакой украинский тролль" с этим не справился бы лучше.

Один пользователь иронично заметил, что "никто не знает функционал депутата Журовой, кроме как комментировать новости", на что другие добавили — "кринжа наваливать" и "Никакого".

Болельщики віразили уверенность, что "нету больших русофобов, чем российские профессиональные патриоты".

Юзеры язвили, что "в VIP-ложах депутаты сами пьют коньяк и виски, заливая горечь и радость", а значит, простым болельщикам остаётся только смотреть, как власть "живёт в своём мирке". Другие шутили: "Пиво без водки — деньги на ветер", "водку надо приносить уже в желудке, тогда и футбол будет веселее", "пивом можно накидаться круче, чем водкой, но депутатке откуда знать".

Некоторые комментаторы обратили внимание на двойные стандарты, напомнив, что чиновница недавно жаловалась на "бедную жизнь депутата" и невозможность купить квартиру в Москве. Один из юзеров подытожил: "Журова — это уже мем, как Валуев".

Несколько дней назад Журова выдала абсурдное мнение о том, что западные спортсмены выступают против допуска россиян к международным турнирам из-за политической повестки в своих странах.

