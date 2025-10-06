УкраїнськаУКР
Чемпионка ОИ из РФ прогнулась перед Путиным, назвав диктатора "нашим самым демократичным президентом"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
546
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлан Журова выдала абсурдное мнение о том, что западные спортсмены выступают против допуска россиян к международным турнирам из-за политической повестки в своих странах. При этом депутатка Государственной думы добавила, что атлеты в РФ якобы полностью свободны в своих решениях выступать в так называемом нейтральном статусе.

Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина повторила традиционные кремлевские нарративы о политизации спорта, а также напомнила о бойкотах Олимпийских игр в Москве-80 и Лос-Анджелесе-84.

"Вспомните, когда были массовые бойкоты в 80-х годах прошлого века. Неужели те, кто решился на это, сейчас рады, что не участвовали в Олимпиадах? Они все потом просили прощения. А в моменте им казалось, что они все делали правильно, ссылались на свою гражданскую позицию. А политики этим с удовольствием пользовались и раскручивали. Как сказал наш самый демократичный президент, спортсмены должны сами решать, ехать им на турниры или нет. Не думаю, что в Норвегии или Западе это прям массовая история с угрозами бойкотов", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка возмутилась включением в базу "Миротворец" знаменитых спортсменов из РФ, назвав это давлением со стороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова закатила истерику из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров, назвав ОИ неполноценными без РФ.

