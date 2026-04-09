'Нет! Всегда так было': российский чемпион Бивол раскрыл Z-патриотам правду об отношениях с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) прошел вразрез с утверждениями российской пропаганды, которая всячески унижает Александра Усика (24-0, 15 КО) за его патриотичную позицию и критику агрессии РФ. 35-летний боксер отметил, что никогда не сталкивался с каким-то негативом от украинской звезды супертяжелого дивизиона.

Видео дня

Об этом Бивол заявил в интервью YouTube-каналу приспешника диктаторского режима Владимира Путина и экс-чемпиона мира Григория Дрозда. Уроженец Кыргызстана отметил, что познакомился с нашим соотечественником несколько лет назад во время вечера бокса в США.

"Честно, никогда не ощущал от Александра Усика какого-то прямого или непрямого предвзятого отношения, напряжения. Нет! Всегда в пределах нормы и в пределах спортивной солидарности, уважения. Всегда так было. Мы познакомились году в 2019-м, может быть раньше. По-моему, в 2019-м. Мы боксировали в одном шоу. Честно, не помню, точно когда это было. Я тогда боксировал в Чикаго и мы столкнулись то ли в зале, то ли в коридоре", – сказал Бивол.

Отметим, что Дмитрий отказался драться в андеркарте боя Усика с Рико Верхувеном (1-0, 1 КО) и перенес свой поединок в Екатеринбург.

Напомним, Дрозд возмутился тем, что Усик отказался от использования русского языка в публичном пространстве. Так же этот Z-патриот в лицемерном стиле выразил претензии к украинцу и обвинил того в том, что он оскорбляет Российскую Федерацию.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик согласился сфотографироваться с россиянином Дмитрием Бивола во время гала-шоу в Нью-Йорке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!