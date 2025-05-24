Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом в первом же раунде. Видео

Украинский супертяжеловес Андрей Новицкий (15–0, 11 КО) одержал быструю и уверенную победу над перуанцем Давидом Сегаррой (35–13–1, 22 КО). Бой 23 мая в Memorial Hall (Мелроуз, США) завершился уже в первом раунде техническим нокаутом.

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Поединок начался без раскачки – 29-летний уроженец Одессы сразу пошёл вперёд и навязал сопернику свой прессинг. Сегарра, ранее выступавший в первом среднем весе, выглядел явно не в своей тарелке и пропустил серию акцентированных ударов, после чего оказался на канвасе. Судья без колебаний остановил поединок.

Таким образом, Новицкий добавил в актив 11-й нокаут и остался непобеждённым. Для Сегарры это стало очередным поражением в статусе джорнимена, всё чаще выходящего в ринг в качестве соперника по вызову.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года Новицкий единогласным решением судей победил 33-летнего местного боксера Шона Лафери (14-5, 8 КО).

До этого Новицкий добыл юбилейную десятую победу на профессиональном ринге, в андеркарте шоу Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО) эффектно нокаутировав Хуана Торреса (11-6-1, 4 КО) из США.

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