Непобедимый украинский боксер в бою с двумя брутальными нокдаунами завоевал чемпионский пояс. Видео

Украинский полусредневес Ярослав Михалушко (12-0, 9 КО) добавил в коллекцию первый международный пояс, выиграв вакантный титул WBC International. На вечере бокса в бельгийском Эрстале 25-летний уроженец Коломыи одолел мексиканца Алексиса Риоса Мунгию (12-4-2, 6 КО).

Уже в первом раунде Михалушко отправил соперника в нокдаун, показав уверенное преимущество.

Казалось, украинец быстро завершит поединок, но после удачного старта растерял темп и инициативу. Мунгия сумел перестроиться и стал регулярно доставать фаворита точными джебами, заставляя того работать вторым номером и часто пропускать.

Всё решилось в восьмом раунде, когда Михалушко поймал мексиканца коротким правым кроссом и вновь отправил его на настил ринга. Этот эпизод стал ключевым: судьи единогласно отдали победу украинцу, который сохранил нулевую графу поражений и улучшил рекорд до 12-0 (9 КО).

Несмотря на итоговый успех, бой показал уязвимости в обороне Михалушко и нехватку концентрации на длинной дистанции. Победа в титульном поединке открыла ему дорогу к более серьёзным испытаниям на международной арене.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года Украинец Ярослав Михалушко стал чемпионом мира по версии WBC среди молодежи в полусреднем весе. В главном бою на вечере бокса в Винниках наш соотечественник завоевал вакантный титул, нокаутировав мексиканца Оскара Молину Эспиносу (9-1-1, 4 КО).

