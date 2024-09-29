Непобедимый украинец нокаутом завоевал титул чемпиона мира по боксу. Видео

Украинец Ярослав Михалушко (8-0, 7 КО) стал чемпионом мира по версии WBC среди молодежи в полусреднем весе. В главном бою на вечере бокса в Винниках 23-летний уроженец Коломыи завоевал вакантный титул, нокаутировав мексиканца Оскара Молину Эспиносу (9-1-1, 4 КО).

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Михалушко со стартовых секунд поединка захватил инициативу в ринге. Соперник ничего не мог протипоставить таранным ударам нашего соотечественника, часто прижимался к канатом и в итоге улетел в нокдаун.

Поднявшись, Эспиноса перешел в режим выживания. Во 2-м и 3-м раундах 22-летний боец из Мехико вновь оказался на канвасе ринга Emily Resort, однако в этот раз без нокдаунов - просто подскользнулся.

Михалушко продолжал агрессивно напирать, попросту избивая оппонента. Развязка наступила в 4-х трехминутке: украинец провел роскошную комбинацию, ставшую для Эспиносы фатальной. Два левых боковых по печени и в голову, завершили бой нокаутом.

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