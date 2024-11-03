Непобедимый боксер поднялся с нокдауна и выиграл бой. Видео

Небитый американский легковес Флойд Скофилд (18-0, 12 КО) добыл непростую победу над мексиканцем Рене Тейесем (20-4, 13 КО). Главный боксерский поединок на ринге Virgin Hotels Las Vegas в Лас-Вегасе (США) завершился единогласным решением судей 118-109, 118-109 и 116-111.

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Тейес с первых минут попытался прессинговать оппонента. К третьему раунду Скофилд смог выровнять бой и постепенно перехватить инициативу.

Американец заметно превосходил оппонента в скорости и технике, однако вместо того, чтобы досрочно завершить схватку, зачем-то устраивал размены с соперником, выбрасывал плюхи и останавливался посреди боя.

Мексиканский боец не сдавался и в 11-раунде неожиданно уронил фаворита, что на итоговый результат не повлияло.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее непобедимый британский полутяжеловес Эзра Тейлор (10-0, 7 КО) за 24 секунды добыл победу над Кристапсом Булмейстарсом (12-3, 5 КО) из Латвии 30-летний уроженец Ноттингема завершил бой первым же силовым ударом.

До этого британский боксер первого среднего веса Джек Макганн сенсационно проиграл своему соотечественнику Луису Грину (17-4, 11 КО). Развязка наступила за 90 секунд до конца первого раунда, когда Луис Грин правым боковым брутально вырубил оппонента.

1 мая бывший чемпион мира в найлегчайшей весовой категории Вик Саулдар (25-6, 15 КО) выиграл титул нокаутом первым же ударом. После старта боя Саулдар несколько раз проверил джебом оппонента, а потом свалил его мощнейшим боковым.

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