Экс-чемпион мира по боксу выиграл титул нокаутом первым же ударом. Видео

Бывший чемпион мира в найлегчайшей весовой категории Вик Саулдар (25-6, 15 КО) представляющий Филиппины добыл эффектную победу над тайландцем Санчая Йотбооной (14-8, 9 КО). Со-главный поединок за вакантный пояс WBO Global на ринге Mandaue City Sports and Cultural Complex в Мандауэ (Филиппины) оказался весьма скоротечным.

После старта боя Саулдар несколько раз проверил джебом оппонента, а потом свалил его мощнейшим боковым. Рефери решил, что этого достаточно для Йотобоной и остановил поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно американка Кендра Макинтайр стала настоящей звездой соцсетей после своей победы на турнире LFA 182 промоушена смешанных единоборств (ММА) Legacy Fighting Alliance. 28-летняя американка выиграла нокаутом, который окрестили "самым брутальным в истории".

До этого небитый украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава (7-0, 7 КО) добыл седьмую досрочную победу в семи боях. В 1-м раунде нашему супертяжеловесу удалась отличная трехударная комбинация, которой он просто повесил оппонента на канаты.

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