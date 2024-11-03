Непобедимый боксер нокаутировал соперника первым же ударом. Бой продлился 24 секунды. Видео

Непобедимый британский полутяжеловес Эзра Тейлор (10-0, 7 КО) добыл яркую победу на вечере бокса в Бирмингеме, Англия. Поединок против Кристапса Булмейстарса (12-3, 5 КО) из Латвии 30-летний уроженец Ноттингема завершил первым же силовым ударом.

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После стартового гонга оба бойца несколько секунд "фехтовали" прямыми ударами, после чего Тейлор сконтрил правым боковым ленивый джеб Булмейстарса.

Андердог смог сразу подняться и всем своим видом демонстрировал готовность продолжить бой, однако рефери латвийцу не поверил. Официальное время окончания встречи - 24-я секунда.

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер первого среднего веса Джек Макганн сенсационно проиграл своему соотечественнику Луису Грину (17-4, 11 КО). Развязка наступила за 90 секунд до конца первого раунда, когда Луис Грин правым боковым брутально вырубил оппонента.

1 мая бывший чемпион мира в найлегчайшей весовой категории Вик Саулдар (25-6, 15 КО) выиграл титул нокаутом первым же ударом. После старта боя Саулдар несколько раз проверил джебом оппонента, а потом свалил его мощнейшим боковым.

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