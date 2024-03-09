Нокаут одним ударом. Непобедимый боксер сенсационно проиграл в 1-м раунде в андеркарте Джошуа – Нганну. Видео

Британский боксер первого среднего веса Джек Макганн сенсационно проиграл своему своему соотечественнику Луису Грину (17-4, 11 КО). Поединок в андеркарте шоу Джошуа - Нганну оказался сверхскоротечным.

Макганн изначально был фаворитом у букмекеров, однако поединок начался для него крайне неудачно.

С самого начала боя Макганн подвергся прессингу Грина, который преследовал его по рингу и атаковал комбинациями. Джек пытался защищаться, но при этом прижимался к канатам или в угол, что в конечном итоге и стало фатальным.

Развязка наступила за 90 секунд до конца первого раунда, когда Луис Грин правым боковым брутально вырубил оппонента. Джек до конца отсчета рефери успел подняться на ноги, но продолжать бой не мог.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча между Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-2, 0 КО) завершился нокаутом от британского супертяжа. Для Нганну это стало вторым поражением подряд. 29 октября прошлого года Фрэнсис уступил по очкам Тайсону Фьюри в 10-раундовом бою в Эр-Рияде: 94:95, 96:93, 95:94.

Кроме того в андеркарте Джошуа - Нгнанну украинский представитель супертяжелого веса Андрей Новицкий (10-0, 9 КО) добыл юбилейную десятую победу на профессиональном ринге. 28-летний уроженец Одессы эффектно нокаутировал Хуана Торреса (11-6-1, 4 КО) из США.

В этом же шоу представитель Узбекистана Исраил Мадримов (10-0-1, 9 КО) нанес первое поражение6 в карьере россиянину Магомеду Курбанову (25-1, 13 KO) и стал чемпионом мира в первом среднем весе. 29-летний боксер завоевал вакантный пояс благодаря досрочной победе.

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