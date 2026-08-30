Непобедимого "нового Усика" сенсационно нокаутировали в чемпионском бою и унесли с ринга на носилках. Видео

Британский супертяжеловес Мозес Итаума (14-1, 12 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере и не сумел завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии IBF, который ранее освободил Александр Усик. В Лондоне 21-летний боксер, которого многие называли "новым Усиком", уступил хорвату Филипу Хрговичу (21-1, 16 КО) техническим нокаутом в девятом раунде.

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Поединок за вакантный пояс IBF в супертяжелом весе состоялся в ночь на 30 августа на арене O2 Arena. Начало боя осталось за Итаумой, который заметно превосходил соперника в скорости и регулярно доносил точные удары. Во втором раунде британец отправил Хрговича в нокдаун, однако хорват быстро продолжил встречу.

По ходу поединка Хргович постепенно выровнял ход противостояния. С каждым раундом Итаума все чаще пропускал ответные атаки, а его преимущество сокращалось. В восьмой трехминутке британец попытался развить успех, но не сумел завершить атаку досрочно, после чего инициативой окончательно завладел соперник.

Развязка наступила в девятом раунде. Измотанный Итаума оказался под серией ударов Хрговича, и рефери Ховард Фостер остановил бой.

Таким образом, 34-летний Хргович завоевал вакантный титул чемпиона мира IBF и улучшил свой рекорд до 21 победы при одном поражении. Для Итаумы это поражение стало первым в карьере после 14 побед подряд.

После остановки боя Итаума не смог самостоятельно покинуть ринг. Британцу оказали медицинскую помощь прямо у канатов, после чего вынесли с арены на носилках и доставили в больницу. По информации ряда британских медиа, причиной стали сильное истощение после поединка и травма ноги.

После боя промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что Итаума "отдал все силы" и сможет вернуться после восстановления.

После победы Хргович признался, что после поражения от Даниэля Дюбуа в 2024 году всерьез задумывался о завершении карьеры.

"После боя с Дюбуа я был унижен. Я был подавлен. Думал уйти из бокса. Устал от всего этого. В то время родилась моя дочь, и я сказал себе, что попробую еще раз ради нее. Хочу, чтобы она гордилась мной. Посвящаю эту победу своему отцу и дочери. Теперь она может гордиться тем, что ее отец является чемпионом мира", – сказал Хргович после поединка.

Хорват также отметил, что поддержку на пути к титулу ему оказывали семья и вера. По его словам, именно они помогли ему продолжить карьеру после неудачи в бою с Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA,

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