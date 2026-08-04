Официально решилась судьба чемпионского титула, от которого отказался Усик

Международная боксерская федерация (IBF) официально определила участников боя за вакантный чемпионский пояс в супертяжелом весе. За титул, который ранее освободил Александр Усик, встретятся британец Мозес Итаума и хорват Филип Хргович.

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IBF санкционировала проведение поединка за полноценный титул чемпиона мира. Изначально соперником Итаумы должен был стать кубинец Фрэнк Санчес, однако в итоге его место занял Хргович.

Как сообщил промоутер Фрэнк Уоррен, Санчес получил финансовую компенсацию за отказ от участия в титульном поединке. При этом кубинский боксер гарантированно проведет бой с победителем встречи Итаума - Хргович.

На кону будет стоять полноценный чемпионский пояс IBF, а не временная версия титула. Дата проведения поединка пока не объявлена и будет утверждена позднее.

21-летний Итаума подходит к бою с рекордом 14 побед без поражений, 12 из которых завершил нокаутом. На счету 34-летнего Хрговича 17 побед и одно поражение, которое он потерпел в июле 2024 года от Даниэля Дюбуа.

Усик владел титулом IBF с сентября 2021 года Усик победил Джошуа в реванше. Позже украинец успешно защитил пояс в реванше с британцем, а также в поединке против Дюбуа. В мае 2024 года он победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Пояс IBF стал вакантным после того, как украинец отказался от него. По правилам федерации он должен был провести обязательную защиту, однако вместо этого сосредоточился на контрактных обязательствах по реваншу с Фьюри. Это позволило организации назначить новый бой за чемпионский титул.

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