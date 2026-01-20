'Здесь не могу об этом говорить': украинская теннисистка на Australian Open посрамила организаторов за замалчивание войны

Украинская теннисистка Александра Олейникова эпичным образом выступила с заявлением о войне в нашей стране во время первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open-2026. Уроженка Киева на пресс-конференцию после игры с действующей победительницей соревнований Мэдисон Киз пришла в майке с напоминанием об агрессии РФ.

24-летняя украинка, для которой старт в Мельбурне стал первым в карьере проиграла американке в двух партиях – 6:7, 1:6. Однако Олейникова использовала возможность высказаться о том, что происходит в Украине, при этом откровенно высмеяв организаторов, которые избегают темы войны и не осуждают представителей РФ.

Александра надела майку с красноречивой надписью: "Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но здесь я не могу об этом говорить".

Также теннисистка рассказал о своем отце, который защищает Украину в рядах ВСУ. "Он солдат и служит в армии. Он мной очень гордится. Раньше он сопровождал меня на соревнования, а теперь я сама. Я знаю, что его мечтой было увидеть меня на этом корте, и он только что написал мне, что мне удалось ее осуществить", – сказала Олейникова.

