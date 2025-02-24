Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов пожаловался на засилье иностранцев в России. Ярый Z-патриот и приспешник диктаторского режима Владимира Путина особо выделил проблему с детьми, которые практически не разговаривают на языке страны-агрессорки.

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Об этом Тихонов рассказал в интервью порталу Sport24. Бывший биатлонист с типичной для россиян надменностью и полным пренебрежением к другим потребовал обратить внимание на мигрантов, так как в противном случаем "через 10 лет мы коренное население будем искать".

"Буквально недавно был в школе в Красногорске, меня пригласили туда как почетного гостя. Разговаривал с директором, были преподаватели, и они жалуются, что учебники не соответствуют тому, что хотелось бы. Везде подчеркивают, что по полкласса в школах – азиаты, которые практически не говорят на русском языке. Это ненормальное явление, полное отсутствие контроля. Не хотел бы разжигать межнациональные конфликты, но скажу, что через 10 лет мы коренное население будем искать, как австрийцев в Австрии. Там одни турки", – сказал Тихонов.

Недавно экс-спортсмен внезапно выдал правду о россиянах, которые, по его словам, уничтожают самих себя.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине января российская пропаганда разразилась хамством и оскорблениями в адрес звезд биатлона Тарьей Бе, Йоханнеса Бе и Стурлу Легрейда после того, как они сфотографировались с флагом Украины.

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