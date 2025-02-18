Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал неожиданное мнение о том, что россияне сами виноваты в своей бедности. При этом бывший биатлонист отметил, что страна-агрессорки ни в коем случае не должна позволить вернуться западным брендам.

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Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который постоянно рассказывает о величии российского террористического государства, обвинил политиков в уничтожении бизнеса, законодательства и судебной систем. Кроме того, он пожаловался на мигрантов.

"Давно пора нам самим заменить западные бренды. Хватит жрать хот-доги — у нас прекрасная российская кухня! Никто нам не враг – мы сами во всем виноваты от и до. Проблема только одна – нет нормальных законов. Каждый год принимаются по 150-200 законов, и из них никакие не работают. Сегодня коренному населению устроиться на работу невозможно. К нам переехала вся Средняя Азия. Мы, русские, сами себя уничтожаем. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы западные бренды вернулись. Надо дать свободу нашим", – сказал Тихонов.

Отметим, что экс-спортсмен известен своими враждебными высказываниями в адрес Запада. Он заявлял о том, что Россия должна "становиться правящей страной на всем земном шаре", набрасывался с оскорблениями на норвежцев, а также обзывал Александра Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Тихонов потребовал отстраниться норвежских спортсменов от всех международных соревнований.

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