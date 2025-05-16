'Нечего нам там делать': тренер сборной Украины резко высказался о ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич назвал справедливым третье место команды на чемпионате мира-2025 в дивизионе IA. Несмотря на то, что "сине-желтые" упустили путевку в элиту первенства, их наставник не согласился с разочарованием болельщиков.

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Об этом Христич заявил в интервью порталу "Чемпион". Самый результативный украинец в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подчеркнул, что наша национальная команда пока не готова к выступлению на самом высоком уровне, свидетельством чему являются результаты ЧМ-2025 в Швеции и Дании.

"Я бы сказал, результат справедливый. Нечего нам там еще делать. Съездить, посмотреть? Мы в августе 2024 года все увидели на последней стадии олимпийской квалификации. Играли против команд выше нас в ранге. Нам не хватало мастерства оказывать достойное сопротивление. В основном все показывало, что рановато нам в элиту. Посмотрите на Венгрию, которая сейчас играет в элите – 0:6, 1:6. Не уверен, что команда там на своем месте. Это, скорее, наш соперник, нашего уровня", – сказал Христич.

Напомним, сборной Украины в заключительном матча мирового первенства достаточно было сыграть вничью в основное время с командой Японии, чтобы обеспечить себе путевку на ЧМ-2026 в элитном дивизионе. Однако "сине-желтые" проиграли 2:3 и финишировали третьими. Наша команда не играла на высшем уровне мундиаля с 2007 года.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на чемпионате мира по хоккею четыре встречи завершились с общим счетом 25:4 в пользу фаворитов.

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