Общий счет 25-4: на ЧМ по хоккею прошел день разгромов. Видео

На чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в датском Хернинге и шведском Стокгольме, накануне прошел результативный игровой день. В четырех матчах уверенные победы забрали фавориты, причем сделали это с преимуществом минимум в четыре шайбы, а общий счет получился впечатляющим – 25:4.

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Первыми на лед вышли пары Финляндия – Словения и Швейцария – Германия. Суоми просто не заметили соперника и добыли самую разгромную на сегодня победу на турнире среди всех участников, забив девять голов – 9:1. В свою очередь, немцы не смогли оказать сопротивления действующим чемпионам мира и влетели 1:5.

После этого своих болельщиков порадовали канадцы и чехи. "Кленовые листья" разбили симпатичную на мундиале команду Австрии 5:1. А победители первенства-2024 разбили аутсайдеров из Венгрии 6:1.

Победители поединков закрепили свои позиции в топ-4 турнирных таблиц. При этом в группе В почти нет интриги в битве за плей-офф, зато между Венгрией, Данией, Норвегией и Казахстаном в заключительных матчах развернется ожесточенная борьба за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира 2025 года организаторы турнира решили прямо по его ходу внести изменения в регламент.

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