Не закончит? Ярмоленко определился с завершением карьеры – медиа

Легендарный капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко продолжит выступления за команду в следующем сезоне, если не сможет побить бомбардирский рекорд чемпионатов Украины. 36-летнему футболисту нужно забить четыре мяча, чтобы обойти Максима Шацких в списке лучших снайперов в истории национального первенства.

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил известный журналист и инсайдер Игорь Бурбас. По его словам, у Ярмоленко есть договоренность с президентом столичного клуба Игорем Суркисом о том, что он продлит контракт еще на один сезон, если до конца нынешнего розыгрыша Премьер-лиги не превзойдет рекорд Шацких.

"Все больше получаю подтверждений своей информации, которую озвучивал буквально месяца два назад, что Андрей Ярмоленко, если не забьет четыре в этом сезоне, то продлит контракт с киевским "Динамо", чтобы побить рекорд", – поделился информацией Бурбас.

Отметим, что ранее Ярмоленко объявлял о завершении карьеры после завершения текущего сезона и перейдет на пост спортивного директора "Динамо". Кроме того, украинца приглашали в знаменитый казахстанский клуб.

