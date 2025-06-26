'Это мой последний год': Ярмоленко объявил, что завершает карьеру

Легендарный футболист киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко признался, что предстоящий сезон станет последним в его профессиональной карьере. 35-летний правый вингер подчеркнул, что решил продлить свое соглашение с "бело-синими" после того, как понял, что на него всерьез рассчитывает тренерский штаб Александра Шовковского.

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Об этом Ярмоленко заявил в интервью YouTube-каналу "Центр футбольных новостей". По словам игрока, он принял твердое решение повесить бутсы на гвоздь после завершения сезона 2025/26, который станет для него юбилейным 20-м в карьере на взрослом уровне.

"Мы пообщались с главным тренером и президентом. Для меня было важно услышать, что я нужен команде в качестве футболиста. Я ни в коем случае не хочу быть в клубе за какие-то былые заслуги. И когда я услышал тренера и президента и понял, что они на меня рассчитывают, как на боевую единицу, тогда я подписал контракт еще на один год. С уверенностью могу сказать, что это мой последний год в качестве футболиста", – сказал Ярмоленко.

Напомним, что Андрей является воспитанником черниговского футбола. За киевское "Динамо" он провел 393 матча во всех турнирах и забил 157 голов. Также он выступал за дортмундскую "Боруссию", аравийский "Аль-Айн" и лондонский "Вест Хэм". В его активе 125 игр и 46 забитых мячей в составе сборной Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" узнало своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов.

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