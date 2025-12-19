Ярмоленко предложили покинуть Украину и уйти из 'Динамо' – СМИ

Легендарный футболист киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко может покинуть столичный клуб и продолжить карьеру за пределами страны. 36-летний атакующий полузащитник якобы получил предложение от казахстанского "Актобе", который активно работает над усилением состава на новый сезон.

Об этом на своей странице в социальной сети Threads написал инсайдер Эльдар Аманбаев. Он не уточняет на какой стадии находятся переговоры между "Актобе" и Ярмоленко, однако сам украинец намеревался закончить карьеру летом будущего года.

Однако, по данным Аманбаев, новым тренером астанинской команды должен стать нынешний наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник. Именно он считается главным претендентом на пост рулевого "Актобе", который завершил минувший розыгрыш чемпионата страны на пятом месте.

Кроме того, казахстанский клуб уже подписал контракт с экс-игроком сборной Украины Иваном Ордецом, а также работает над трансфером бывшего защитника киевского "Динамо" Артема Шабанова. Известно и об интересе "Актобе" к другим представителям нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" победой в матче Лиги конференций с армянским "Ноа" завершило 2025-й игровой год.

