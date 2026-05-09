'Динамо' не смогло обыграть главного конкурента по турнирной таблице УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" потеряло очки в Черкассах, сыграв вничью с ЛНЗ, хотя владело мячом большую часть встречи. Команда Юрия Костюка забила в первом тайме, однако VAR отменил гол Герреро из-за офсайда.

Видео дня

Гости с первых минут забрали мяч под свой контроль, но до опасных моментов дело доходило редко. Уже на пятой минуте ЛНЗ едва не открыл счет после быстрой контратаки: Рябов пробивал из штрафной, однако Коробов успел подстраховать Нещерета. Вскоре матч стал более жестким: сначала Ассинор грубо врезался в голкипера "Динамо", а затем Дубинчак опасно пошел в подкат против Микитишина, который позже все же покинул поле из-за повреждения.

На 20-й минуте "Динамо" все же отправило мяч в сетку. Герреро замкнул передачу в штрафной и пробил в ближний угол, однако после просмотра VAR арбитры зафиксировали офсайд и отменили взятие ворот. Уже перед перерывом ЛНЗ получил лучший шанс тайма: Пасич бил практически в упор, но не попал в створ.

После перерыва характер игры почти не изменился. "Динамо" продолжало больше владеть мячом, однако хозяева регулярно убегали в острые контратаки. Волошин несколько раз завершал атаки ударами из хороших позиций, но не сумел попасть в створ, а на 85-й минуте после передачи Пихаленка пробил рядом со штангой.

У ЛНЗ самый реальный шанс вырвать победу появился уже в компенсированное время. Пасич убежал в контратаку и должен был отдавать на свободного Драмбаева, однако сделал неточную передачу и момент был потерян.

В итоге матч завершился без голов: 0:0. "Динамо" не смогло реализовать территориальное преимущество, а ЛНЗ выстоял благодаря организованной игре в обороне и опасным выпадам на скорости.

В турнирной таблице черкасчане идут на третьем месте с 54 очками. На 6 пунктов отстает идущим четвертым "Динамо".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!