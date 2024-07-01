'Не выглядит особенным': Джошуа неожиданно высказался об Усике

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) не считает Александра Усика (22-0, 14 КО) особенным боксером. При этом уроженец Уотфорда отметил невероятные навыки нашего соотечественника, которые позволили ему покорить королевский дивизион.

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Об этом Джошуа заявил в интервью порталу Boxing Scene. Британец, который дважды проиграл Усику, накануне своего поединка против Даниеля Дюбуа (21-2, 20 КО) 21 сентября отметил, что не обращает внимание на индивидуальности соперников, а также посоветовал всем молодым боксерам обязательно участвовать в Олимпиаде.

"Олимпиада – это лучшая площадка для перехода в профессиональный бокс. Посмотрите на Усика – он не выглядит каким-то особенным, но он может чертовски драться. Фьюри очень массивный, но я не смотрю на это. Что касается Дюбуа, то он умеет драться. У него хороший потенциал", – сказал Джошуа.

На кону поединка Энтони и Даниеля будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого недавно отказался Усик. Стало известно, что IBF не оставила выбора нашему чемпиону. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Сам Джошуа жестко раскритиковал Фьюри за отношение к Усику накануне боя 18 мая. Энтони также сделал прогноз на реванш британца и украинца.

Недавно Фьюри оспорил результат поединка против Усика. До этого Тайсон впервые назвал причину своего поражения в бою с Александром. Кроме того, британец угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь.

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика.

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