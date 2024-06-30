Джошуа впервые сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) считает, что его соотечественник Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) проиграет в реванше чемпиону WBA, WBO, IBO и WBC Александрe Усику (22-0, 14 КО). Повторная встреча между боксерами запланирована на 21 декабря этого года.

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Энтони в очередной раз подчеркнул, что Фьюри – хороший боец, но в боксе есть уровни. Джошуа уверен, что Тайсону нужно учиться на этих ситуациях

"Я не думаю, что он недооценивал Усика, но он говорил, что украинец средневес, такой, сякой. Это просто показало всем, что никогда не надо играться, кого-то унижать. Нужно отдавать должное, раз оно заслужено. Иначе ты можешь выйти туда, думая, что кого-то забыкуешь, а в следующую минуту в бою все может измениться с точностью до наоборот. Может ли он побить его в реванше? Нет. Никак", – цитирует Энтони Джошуа IFL TV, перевод которого приводит Vringe.

Британец будет поражен, если Александр проиграет.

"Я считаю Фьюри хорошим бойцом, и вы видели некоторые хорошие моменты. Я просто не думаю, что он способен на это. Это не то, чтобы я не ценю Фьюри. Он хорош, он вывел себя на эту позицию. Я просто не считаю, что он лучше, чем Усик", – подытожил Джошуа.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа 21 сентября подерется с соотечественником Даниелем Дюбуа (21-2, 20 КО). На кону будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF), от которого отказался Усик. Стало известно, что IBF не оставила выбора нашему чемпиону. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

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