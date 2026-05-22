Не выдержал и выставил руку: как прошла финальная дуэль взглядов Усика и Верхувена. Видео

Украинский суперчемпион супертяжелого веса Александр Усик (24-0, 15 КО) и звезда кикбоксинга из Нидерландов Рико Верхувен (1-0, 1 КО) в последний раз встретились лицом к лицу перед очным поединком 23 мая. Соперники провели финальную дуэль взглядов, во время которой никто не хотел уступать.

Соответствующее видео опубликовало издание Pro Boxing Fans на своей странице на видеохостинге YouTube. Усик и Верхувен смотрели друг другу в глаза на протяжении 95 секунд. В итоге в дело решил вмешаться британский промоутер Эдди Хирн, который выставил свою руку перед лицом нидерландца.

Отметим, что встреча прошла в рамках официальной церемонии взвешивания. По ее результатам украинец показал рекордный для себя вес, однако все равно "проиграл" сопернику.

Любопытно, что ранее Хирн, который ведет дела Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) высказался о вероятности величайшей сенсации в истории в бою Усика и Верхувена. В свою очередь сам британский боксер отметил, чего бы не хотел увидеть в поединке в Гизе.

Накануне соперники встретились на пресс-конференции, на которую украинец вышел в уникальном патриотичном образе. Также неожиданно стало известно, что смотреть бой Усик – Верхувен на MEGOGO смогут в Чехии и Польше.

На кону поединка Усик – Верхувен будет стоять специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Также Александру в случае победы будут зачтены обязательные защиты титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). При этом Рико не сможет их взять, если совершит апсет. А WBC представил специальный приз победителю, стоимостью 540 000 долларов.

