'Надеюсь': Джошуа сказал, чего категорически не хочет видеть в бою Усик – Верхувен

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) выразил надежду на то, что бой Александра Усика (24-0, 15 КО) и Рико Верхувена (1-0, 1 КО) не закончится в ранних раундах. Британец, который тренируется вместе с нашим соотечественником, при этом выразил уверенность в его победе.

Видео дня

Об этом Джошуа заявил в интервью DAZN, информирует издание The Independent. По словам уроженца Уотфорда, он оценивает вероятность победы звезды кикбоксинга из Нидерландов над украинским суперчемпионом в один процент, однако будет наслаждаться настоящим боксом.

"Вероятность победы Верхувена... Где-то процент. С большим уважением к нему. Потому что это бокс. Я думаю, Усик выложится по полной. Я надеюсь, что бой продлится четыре или более раундов, потому что я хочу насладиться вечером бокса", – сказал Джошуа.

Накануне соперники провели очередную дуель взглядов, на которую украинец вышел в уникальном патриотичном образе. Также неожиданно стало известно, что смотреть бой Усик – Верховен на MEGOGO смогут в Чехии и Польше.

На кону поединка Усик – Верхувен будет стоять специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Также Александру в случае победы будут зачтены обязательные защиты титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). При этом Рико не сможет их взять, если совершит апсет. А WBC представил специальный приз победителю, стоимостью 540 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, британский бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью со словами о величайшем шоке в истории рассказал, чего ждет от боя Александра Усика и Рико Верхувена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!