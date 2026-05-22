Усик показал рекордный вес, но все равно разгромно "проиграл" Верхувену на взвешивании

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
708
Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) показал рекордный вес в карьере накануне поединка против Рико Верхувена (1-0, 1 КО). Соперники подерутся в субботу, 23 мая, а на кону поединка будет стоять пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Накануне противостояния в египетской Гизе прошла официальная процедура взвешивания. На ней наш соотечественниц затянул на 105,8 килограмм, что стало рекордом для него на профессиональном ринге.

При этом даже такой вес не помешал Александру с большим отрывом "проиграть" Верхувену. Нидерландец затянул сразу на 117,3 кг.

Накануне соперники провели очередную дуель взглядов, на которую украинец вышел в уникальном патриотичном образе. Также неожиданно стало известно, что смотреть бой Усик – Верховен на MEGOGO смогут в Чехии и Польше.

На кону поединка Усик – Верхувен будет стоять специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Также Александру в случае победы будут зачтены обязательные защиты титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). При этом Рико не сможет их взять, если совершит апсет. А WBC представил специальный приз победителю, стоимостью 540 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, британский бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью со словами о величайшем шоке в истории рассказал, чего ждет от боя Александра Усика и Рико Верхувена.

