Победитель боя Усик – Верхувен получит уникальный приз, стоимостью 540 000 долларов. Видео

Победитель поединка между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом Glory Рико Верхувеном получит специальную награду от WBC. Организация представила эксклюзивный кулон с цепочкой серии Crown Series, созданный для главных титульных событий.

WBC сообщила, что украшение выполнено из белого золота и инкрустировано более чем 800 драгоценными камнями, среди которых 520 изумрудов и бриллианты круглой огранки. Общий вес камней составляет 18,9 карата. Стоимость изделия оценивается примерно в 540 тысяч долларов.

Кулон изготовлен в форме зеленой боксерской перчатки WBC под бриллиантовой короной. В центре размещены официальный глобус организации и флаги, а длина цепочки составляет 22 дюйма.

В WBC отметили, что награда Crown Series вручается только абсолютным чемпионам мира после побед в ключевых боях вечера. Кроме того, специально к турниру организация подготовила дополнительный пояс "King of the Nile" с древнеегипетской символикой.

Накануне Усик провел дуэль взглядов на фоне Сфинкса и пирамид Гизы перед боем против нидерландца Рико Верхувена.

Как сообщал OBOZ.UA, ориентировочное время начала боя Усик – Верхувен: 23 мая, суббота, 23:45 по киевскому времени. Официальным транслятором поединка в Украине стал "Киевстар ТВ".

