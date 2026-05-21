Усик вышел к Верхувену в символическом костюме с тайным смыслом. Фото

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик перед поединком против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена появился в символическом образе, который скрывает глубокий смысл. Белый костюм с золотыми орнаментами для спортсмена создала украинский дизайнер Эльвира Гасанова и ее бренд DAMIRLI.

Видео дня

Как рассказала Гасанова OBOZ.UA, этот образ – "не о костюме, а о коде украинской идентичности, силе и духовной опоре". Белый цвет символизирует чистоту намерений, свет и внутреннюю силу. По словам дизайнера, он олицетворяет уверенность человека, который знает, кто он и за что стоит.

Особое значение имеет золотой орнамент, вдохновленный украинской сакральной эстетикой и традиционной вышивкой, объясняет модельер. Центральным элементом композиции стал трезубец.

"Орнаменты, которые будто прорастают по силуэту, напоминают корни – связь с землей, культурой и людьми, которые формируют силу нации. Они не имеют статичный вид: они движутся, как энергия, которая продолжает жить и развиваться", – отметила Эльвира Гасанова.

В частности, плащевая конструкция костюма и удлиненные линии создают эффект казацкого доспеха, в который приплели символ "защиты, построенного на ценностях, вере и характере".

В то же время открытые руки в образе означают готовность – к борьбе, ответственности и диалогу.

"Сила – это не только то, что ты можешь показать. Настоящая сила – это то, что ты представляешь", – резюмировала Гасанова.

Как сообщал OBOZ.UA, сам бой Усика против Верхувена состоится 23 мая возле пирамид Гизы в Египте. Для украинца это станет первым выходом в ринг после победы в реванше над Даниэль Дюбуа, после которой он снова завоевал все титулы королевского дивизиона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!