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"Не ведущая, как все думают": легендарный тренер вступился за Реброва

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,4 т.
'Не ведущая, как все думают': легендарный тренер вступился за Реброва

Легендарный тренер "Днепра" и полтавской "Ворсклы" Николай Павлов призвал оставить в покое наставника сборной Украины Сергея Реброва. Чемпион СССР 1984 года отметил, что "сине-желтые" подверглись незаслуженной критике после разгрома от Бельгии в плей-офф Лиги наций.

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Об этом Павлов заявил в интервью изданию "Футбол 24". По словам уроженца Киева, главная задача тренерского штаба Реброва – вывести сборную на чемпионат мира 2026 года, а кроме того, главная команда страны не входит в число ведущих на континенте и поэтому сталкивается с завышенными ожиданиями.

"Не ведущая, как все думают": легендарный тренер вступился за Реброва

"Реброва не нужно отвлекать от основной цели. У него задача – вывести сборную на чемпионат мира. Увидим, что у нас в чемпионате будет проходить. Там будет турнир, можно поработать, посмотреть кандидатов, построить спокойный тренировочный процесс. Тренер сможет со всеми поговорить, сплотить коллектив. Может, как раз этого и не хватает. У нас не ведущая европейская команда, как все думают, однако ребята перспективны. В случае серьезного отношения, с долей везения, грамотных действий тренерского штаба, здесь много составляющих, успех придет", – сказал Павлов.

"Не ведущая, как все думают": легендарный тренер вступился за Реброва
"Не ведущая, как все думают": легендарный тренер вступился за Реброва

Ранее за Реброва вступился легендарный украинский нападающий Иван Гецко, который призвал прекратить разговоры об отставке наставника сборной.

"Не ведущая, как все думают": легендарный тренер вступился за Реброва

Как сообщал OBOZ.UA, 23 марта сборная Украины потерпела разгромное поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций и не сумела выйти в дивизион А турнира. После игры Ребров попал под жесткую критику Виктора Леоненко. Также наставник "сине-желтых" не согласился с главной претензией по игре с бельгийцами.

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