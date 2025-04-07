'Не ведущая, как все думают': легендарный тренер вступился за Реброва

Легендарный тренер "Днепра" и полтавской "Ворсклы" Николай Павлов призвал оставить в покое наставника сборной Украины Сергея Реброва. Чемпион СССР 1984 года отметил, что "сине-желтые" подверглись незаслуженной критике после разгрома от Бельгии в плей-офф Лиги наций.

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Об этом Павлов заявил в интервью изданию "Футбол 24". По словам уроженца Киева, главная задача тренерского штаба Реброва – вывести сборную на чемпионат мира 2026 года, а кроме того, главная команда страны не входит в число ведущих на континенте и поэтому сталкивается с завышенными ожиданиями.

"Реброва не нужно отвлекать от основной цели. У него задача – вывести сборную на чемпионат мира. Увидим, что у нас в чемпионате будет проходить. Там будет турнир, можно поработать, посмотреть кандидатов, построить спокойный тренировочный процесс. Тренер сможет со всеми поговорить, сплотить коллектив. Может, как раз этого и не хватает. У нас не ведущая европейская команда, как все думают, однако ребята перспективны. В случае серьезного отношения, с долей везения, грамотных действий тренерского штаба, здесь много составляющих, успех придет", – сказал Павлов.

Ранее за Реброва вступился легендарный украинский нападающий Иван Гецко, который призвал прекратить разговоры об отставке наставника сборной.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 марта сборная Украины потерпела разгромное поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций и не сумела выйти в дивизион А турнира. После игры Ребров попал под жесткую критику Виктора Леоненко. Также наставник "сине-желтых" не согласился с главной претензией по игре с бельгийцами.

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