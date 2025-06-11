'Не тянет уровень'. Сабо назвал футболиста, которого б выгнал из сборной Украины

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо подверг жёсткой критике защитника Николая Матвиенко, заявив, что тот не соответствует уровню национальной команды. Под раздачу также попал и Валерий Бондарь.

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Йожеф Йожефович раскритиковал Матвиенко после товарищеского матча против Канады, в котором Украина проиграла 2:4. По мнению специалиста, защитник "Шахтёра" давно не соответствует требованиям сборной, и его присутствие в команде – ошибка.

"Он очень слабый центральный защитник - в отборе ноль! Ему просто повезло, что он в Шахтере играет, который в чемпионате постоянно атакует и защищаться не особо то и нужно. А в сборной Матвиенко еще и капитан команды. Против Канады он вышел слева и это был провал." – заявил Сабо в интервью "Спорт Экспресс".

Он подчеркнул, что в клубе Матвиенко выглядит лучше лишь потому, что "Шахтёр" почти не обороняется в чемпионате. А интерес к игроку со стороны европейских топ-клубов, по мнению Сабо, – миф: "Матвиенко уже 29 лет, но скажите, за все это время им кто-то интересовался? Нет! В Арсенал я не верю".

Не обошёл Сабо вниманием и другого защитника донецкого клуба – Валерия Бондаря. По его словам, тот регулярно вызывается в сборную "от безысходности": "А Бондарь - это вообще... У нас есть гораздо более сильные защитники, чем он.

Отметим, что на Canadian Shield украинцы финишировали на втором месте. Сначала они ушли от разгрома в игре с Канадой, забив при счете 0:4 два гола, а затем обыграли Новую Зеландию (2:1).

Как сообщал OBOZ.UA, в трансляцию матча Канада – Украина на турнире в Торонто попало то, что произошло с Сергеем Ребровым после того, как счет стал 3:0 в пользу североамериканцев.

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