Не травмы: стало известно, почему Ребров исключил двух звезд из состава сборной Украины на матч с Францией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил не включать защитника Николая Матвиенко и хавбека Руслана Малиновского в заявку на матч отбора ЧМ-2026 с Францией из-за угрозы дисквалификации. Оба футболиста работали без ограничений на предматчевой тренировке, а наставник "сине-желтых" решил перестраховаться.

Об этом информирует портал UA-Football. Пропустить поединок против Исландии 16 ноября в случае получения желтой карточки в игре с Францией могут сразу шесть игроков, но Ребров решил не рисковать именно капитаном Матвиенко и Малиновским, который находится в потрясающей форме и стал главным героем октябрьских матчей сборной.

После четырех игровых дней квалификации Украина расположилась на второй строчке в группе D, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Если "сине-желтые" проиграют в Париже, а викинги выиграют в Баку у Азербайджана, то в лобовой битве с северянами команду Реброва для выхода в плей-офф квалификации устроит только победа.

Были опубликованы все расклады, как команде Реброва попасть на ЧМ. Накануне стало известно, что судить игру Франция – Украина назначили "палача" киевского "Динамо" и соотечественника президента Европейского футбольного союза (УЕФА) словенца Александера Чеферина. Также в сборной Украины подтвердили новые кадровые потери.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет на матч отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу Франция – Украина.

