Украинцев предупредили о масштабных отключениях света 8 января: "накроет" всю страну

В Украине на 8 января запланированы масштабные отключения света. Ограничения затронут все области страны. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

Причина же введения графиков как таковых – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты страны.

Узнавать же графики для своего региона стоит на официальных страницах облэнерго.

"8 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее бережно", – призвали в "Укрэнерго".

Где смотреть графики отключений на завтра

В то же время, отметили энергетики, ситуация в энергосистеме может измениться. Поэтому украинцам стоит следить за актуальными обновлениями в своем регионе:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Отключения света могут усилить

В то же время, рассказал генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва, украинцам следует быть готовыми к усилению мер ограничения потребления электроэнергии. Причем даже при отсутствии российских обстрелов – по словам энергетика, достаточно будет ухудшения погодных условий.

Впрочем, отметил он, в случае падения температуры усиление отключений будут временными. Ведь основную угрозу энергетике несут, все же, российские обстрелы.

"Снижение температуры влияет на увеличение потребления электроэнергии. Но похолодание может вызвать лишь кратковременное усиление мер ограничения потребления. А вот удары агрессора могут привести к значительно более сложным последствиям", – объяснил Гавва.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же соучредителя Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.

