Майже 200 днів (!!!) законопроект №12278 щодо скасування кланових спецпенсій прокурорів не може дійти до другого читання. Ціна такого зволікання – поглиблення соціальної прірви у пенсійному забезпеченні.

Поки мільйони українських пенсіонерів змушені виживати на 2-3 або 5 тисяч гривень, окремі категорії привілейованих осіб продовжують отримувати захмарні виплати у сотні тисяч гривень.

У час, коли країна воює, і кожна бюджетна гривня має працювати на оборону та соціальну підтримку вразливих категорій громадян, така нерівність виглядає не просто несправедливою, а цинічною.

Черговий приклад, надісланий моїми підписниками.

Експрокурор Миколаївської області, який, за інформацією ЗМІ, зараз мешкає в одній з європейських країн, зміг навіть з-за кордону виграти суд проти Пенсійного фонду. Пенсію отримав ще до 30-річчя.

Уявіть, в 2022 році, коли наша країна вже переживала повномасштабне вторгнення, він вимагав собі пенсію по інвалідності відповідно до Закону України "Про прокуратуру" – 156 692 гривні щомісяця.

Просто для розуміння: понад 2,1 млн гривень – нараховані виплати з 15.09.2022 по 31.12.2023.

Це навіть більше, ніж про пенсійну несправедливість.

Люди обурені – я повністю поділяю це. Не може так далі тривати.

Вже неодноразово звертався до депутатів з трибуни парламенту, спрямовував звернення до Погоджувальної ради із вимогою винести це питання на голосування.

Закликаю колег – годі зволікати й дозволяти затягувати розгляд законопроекту №12278 у другому читанні. Клани не можуть перемогти – має перемогти справедливість.

Пенсійна реформа із забезпеченням гідних виплат для всіх українців, а не лише "обраних", зі справжньою, а не декларативною вдячністю та гарантіями для захисників, які зараз боронять нас – ось що має бути в пріоритеті.