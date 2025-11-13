Большая проблема: сборная Украины столкнулась с катастрофической ситуацией перед матчем с Францией в отборе ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу в среду, 13 ноября, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва сразятся на выезде с лидером группы и действующими финалистами мундиаля французами.

Встречу принимает стадион "Парк де Пренс" в Париже. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Украина. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Накануне поединка в стане "сине-желтых" сложилась очень неприятная кадровая ситуация. Сразу шесть игроков рискуют пропустить ключевой для команды поединок против Исландии, который состоится 16 ноября. Под угрозой дисквалификации находятся защитники Ефим Конопля, Виталий Миколенко и Богдан Михайличенко, полузащитники Олег Очеретько, Иван Калюжный и Николай Шапаренко.

Если они получат желтые карточки в игре с Францией, то не смогут помочь команде в поединке против викингов. Интересно, что Ребров исключил из состава на матч в Париже капитана Николая Матвиенко и хавбека Руслана Малиновского, которые также имеют в своем пассиве по "горчичнику" и могли нарваться на дисквалификацию.

