Ребров исключил из состава сборной Украины капитана и звездного легионера на матч с Францией

Сборная Украины в четверг, 13 ноября, проведет матч пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. Команда Сергея Реброва сыграет на выезде против лидера квалификационной группы и действующего финалиста мундиаля Францией.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Украина. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

Наставник "сине-желтых" определился с заявкой на поединок. Ребров исключил из состава капитана команды Николая Матвиенка и главного героя октябрьских матчей сборной Руслана Малиновского.

Заявка сборной Украины на матч против Франции

1. Евгений Волынец, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Владислав Ванат, 8. Егор Назарина, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Алексей Гуцуляк, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Олег Очеретько, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Георгий Судаков, 18. Егор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Тарас Михавко, 23. Дмитрий Ризнык.

После четырех игровых дней квалификации Украина расположилась на второй строчке в группе D, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Если "сине-желтые" проиграют в Париже, а викинги выиграют в Баку у Азербайджана, то в лобовой битве с северянами команду Реброва для выхода в плей-офф квалификации устроит только победа.

Были опубликованы все расклады, как команде Реброва попасть на ЧМ. Накануне стало известно, что судить игру Франция – Украина назначили "палача" киевского "Динамо" и соотечественника президента Европейского футбольного союза (УЕФА) словенца Александера Чеферина. Также в сборной Украины подтвердили новые кадровые потери.

