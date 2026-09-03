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Не только "новая любовница Путина": в России опубликовали список "восьми целей Украины"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,9 т.
Валиева отбыла срок за употребление допинга
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Украинская федерация фигурного катания (УФФК) потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) лишить Камилу Валиеву так называемого нейтрального статуса. В нашей организации отметили, что спортсменка, которую в сети прозвали новой любовницей диктатора Владимира Путина, не соответствует необходимым критериям.

В ответ пропагандистское издание "Советский спорт" опубликовало материал под заголовком "Восемь целей Украины – не только Валиева и Кондратюк. Кто в опасности после скандала". В нем разобрали открытое письмо УФФК, в котором перечислены фигуристы, которые явно поддерживают войну против нашей страны.

Камила Валиева на ОИ-2022.
Роспропаганда отреагировала на требование Украины по Валиевой.

В перечень вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Александра Игнатова (Трусова), Григорий Федоров, Евгений Семененко, София Дзепка, а также представители парного катания Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Пропагандисты возмутились, что ISU уже пересмотрел статус Кондратюка, которого сняли с этапа Гран-при.

"Если обращение украинской федерации стало поводом для пересмотра статуса, хотелось бы понимать, какие именно новые обстоятельства появились после первой проверки и заставили ISU изменить решение. В любом случае союз должен чётко следовать установленному регламенту", – говорится в материале.

Александра Трусова стала вице-чемпионкой Пекина-2022.
Марк Кондратюк

Как сообщал OBOZ.UA, норвежский спортивный эксперт Ян Петтер Сальтведт заявил, что решение ISU предоставить Камиле Валиевой нейтральный статус является насмешкой над спортом.

Путин и Валиева

Россиянка, которая отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, получила возможность вернуться на лед, несмотря на открытую поддержку диктатора Владимира Путина и его режима.

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Фигурное катаниеКамила Валиева
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