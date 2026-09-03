Украинская федерация фигурного катания (УФФК) потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) лишить Камилу Валиеву так называемого нейтрального статуса. В нашей организации отметили, что спортсменка, которую в сети прозвали новой любовницей диктатора Владимира Путина, не соответствует необходимым критериям.

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В ответ пропагандистское издание "Советский спорт" опубликовало материал под заголовком "Восемь целей Украины – не только Валиева и Кондратюк. Кто в опасности после скандала". В нем разобрали открытое письмо УФФК, в котором перечислены фигуристы, которые явно поддерживают войну против нашей страны.

В перечень вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Александра Игнатова (Трусова), Григорий Федоров, Евгений Семененко, София Дзепка, а также представители парного катания Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Пропагандисты возмутились, что ISU уже пересмотрел статус Кондратюка, которого сняли с этапа Гран-при.

"Если обращение украинской федерации стало поводом для пересмотра статуса, хотелось бы понимать, какие именно новые обстоятельства появились после первой проверки и заставили ISU изменить решение. В любом случае союз должен чётко следовать установленному регламенту", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, норвежский спортивный эксперт Ян Петтер Сальтведт заявил, что решение ISU предоставить Камиле Валиевой нейтральный статус является насмешкой над спортом.

Россиянка, которая отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, получила возможность вернуться на лед, несмотря на открытую поддержку диктатора Владимира Путина и его режима.

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